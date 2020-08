Thailandia, Italia protagonista all’Asean sustainable energy week (Di domenica 16 agosto 2020) La Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC) parteciperà all’Asean sustainable energy week, fiera che la TICC promuove annualmente presso il polo fieristico Bitec di Bangkok, in programma dal 16 settembre prossimo.L’espansione industriale nel Sud Est Asiatico e in Thailandia sta provocando un incremento sostanziale dei danni all’ambiente: l’inquinamento dell’aria, dell’acqua la deforestazione e il degradamento dei terreni coltivabili sono i risultati della richiesta energetica in costante aumento in questa regione.Anche i trasporti nelle aree urbane stanno aumentando e la richiesta di tecnologie energetiche all’avanguardia tra cui le sostenibili, rinnovabili, solari, eoliche e delle biomasse, sono altamente richieste per rispondere alla domanda crescente di ... Leggi su ildenaro

BANGKOK, 16 AGO - Thai protesters flash the three-finger salute during an anti-government protest at the Democracy Monument in Bangkok, Thailand, 16 August 2020.

Benedetti: miglioriamo qualità e competitività, a partire dal 2022 raccoglieremo i frutti

Il numero uno del Gruppo di Buttrio analizza la situazione mondiale. «Il Covid 19 ha accentuato una crisi che per l’acciaio era già iniziata» «Miglioriamo qualità, competitività e servizio ai clienti.

