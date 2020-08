Terribile incidente Morbidelli-Zarco. Le moto volano, vivi per miracolo (Di domenica 16 agosto 2020) Terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale della motoGp. Protagonisti al nono giro Franco Morbidelli su Yamaha Petronas e Johann Zarco su Ducati del Team Avintia. In rettilineo la moto del francese prende in pieno quella dell'italiano, subito alle spalle è passato Valentino Rossi sfiorato da una delle due moto coinvolte. Morbidelli è stato portato fuori in barella dopo l'incidente. #Zarco: Per questo Terribile incidente con Morbidelli all'#AustrianGPpic.twitter.com/kelGRpMsVR — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 16, 2020 Leggi su iltempo

