Terremoto in provincia di Messina, scossa di magnitudo 2.6: i dettagli (Di domenica 16 agosto 2020) Terremoto in provincia di Messina, scossa di magnitudo 2.6 attorno al’ora di pranzo del 16 agosto. Nessun danno segnalato a pwersone o cose Un Terremoto di magnitudo 2.7 attornio all’ora di pranzio ha colpito la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Una scossa che, per fortuna, è avvenuta ad una profondità di 10 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza - tweetnewsit : #Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica #16agosto 2020: scossa M 2.2 in provincia di #Bologna. Trema la terra i… - nemo652 : @MauroMolinaroli Questa foto è stata scattata nella provincia di Modena. Nel cratere del terremoto Emilia 2012 . Ne… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Contributi per oltre 370mila euro a 30 #comuni in provincia di #Campobasso e #Catania colpiti da #terremoto nel 2018. Compen… - pipposcifo1 : RT @Viminale: Contributi per oltre 370mila euro a 30 #comuni in provincia di #Campobasso e #Catania colpiti da #terremoto nel 2018. Compen… -