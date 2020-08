Tennis, Nishikori positivo al Coronavirus: il giapponese costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati (Di domenica 16 agosto 2020) Kei Nishikori salterà il Masters 1000 di Cincinnati, il Tennista giapponese ha fatto sapere tramite i propri canali social di essere risultato positivo al Coronavirus, esito che lo ha costretto a mettersi in quarantena. Kiyoshi Ota/Getty ImagesQueste le parole del numero 31 del ranking ATP: “ho una brutta notizia da darvi. Questa mattina in Florida mi sono sottoposto a un test per il Covid-19 e sono risultato positivo. Quindi devo dare forfait per il torneo di Cincinnati. La mia equipe ed io ci sottoporremo a un nuovo test venerdì prossimo. Non presento sintomi, ma per la sicurezza di tutti mi sono messo in quarantena“. Nishikori salterà il ... Leggi su sportfair

