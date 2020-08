Tennis, Kei Nishikori positivo al Coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) Kei Nishikori è positivo al Coronavirus, come da lui stesso annunciato recentemente. Il Tennista giapponese ha comunicato la cattiva notizia ai propri fan, sconvolgendo l’opinione pubblica e naturalmente esplicitando il suo ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati 2020. Pessima notizia per gli amanti del Tennis internazionale, Kei Nishikori dovrà lottare contro il Covid-19. Leggi su sportface

Dov’è finito Kei Nishikori? Dov’è il giocatore clonato in laboratorio a immagine di Novak Djokovic per interpretare i canoni del giocatore moderno, muro difensivo da fondocampo, con ottime gambe, senz ...Il giapponese Kei Nishikori ha compiuto 30 anni lo scorso 29 dicembre. Numero 4 del mondo nel 2015, in carriera vanta una finale a Flushing Meadows e i quarti di finale disputati in tutti gli altri to ...