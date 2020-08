Tempesta d’amore, spoiler 17-21 agosto 2020: Nadja viene scoperta (Di domenica 16 agosto 2020) Cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore in programmazione su Rete 4 nella settimana dal 17 al 21 agosto 2020? Al centro dell’attenzione ci sarà ancora la morte di Romy e i misteri che nasconde. Christoph si ricorderà improvvisamente che, mentre era in coma, Annabelle gli aveva parlato. Niente di strano, se non fosse che la donna gli aveva detto di essere la responsabile del decesso della povera ragazza, sebbene la vittima reale fosse Denise. Negli episodi di Tempesta d’amore della prossima settimana, Christoph non saprà se credere ai suoi ricordi, ma Michael lo rassicurerà a dovere. Per fortuna, i Sonnibichler potranno tirare un sospiro di sollievo, rientrando a casa. Ad accoglierli ci sarà una bellissima sorpresa. Bela infatti avrà ... Leggi su kontrokultura

mechelon93 : Hanno usato watermelon sugar per la pubblicità di Tempesta d'amore, sipario - Elena04506712 : La prima volta che ti ho visto @canyaman1989 ...un fulmine a ciel sereno!!!! #CanYaman #BayYanlis #ErkenciKus ...la… - infoitcultura : TEMPESTA D’AMORE 24-30 agosto 2020 anticipazioni tedesche - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda scopre che sua figlia è in pericolo! Nuovo ingresso? - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Walter aggredisce Natascha e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it