Tamponi al rientro dalle vacanze: non tutti gli aeroporti effettuano controlli (Di domenica 16 agosto 2020) Sono cominciati i Tamponi al rientro delle vacanze. Non tutti gli aeroporti però effettuatno controlli. Sì Roma e Venezia, no Napoli, Milano e Bergamo Non tutti hanno optato per la vacanza in Italia e quelli che hanno deciso di andare all’estero non sono stati comunque sottoposti a tampone, nonostante venissero dai Paesi a rischio: Grecia, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rientro Tamponi negli aeroporti a chi rientra: nessun controllo a Malpensa, sì a Fiumicino Corriere della Sera COVID-19, ZULLO (FDI): “ODISSEA PER UN TAMPONE AI PUGLIESI DI RITORNO IN REGIONE. CITTADINI ESASPERATI E FIOCCANO DENUNCE”

“Un’odissea per i pugliesi di ritorno dall’estero, costretti in casa in attesa di tampone, ma senza alcun riferimento preciso né iter da seguire. La gestione della pandemia da parte della Regione Pugl ...

Coronavirus: 39 nuovi casi in Sicilia e una vittima: il bollettino del ministero della Salute

Sono 39 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Dei 39 casi 5 sono migranti, dunque sono 34 i contagi ...

