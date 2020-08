Tamponi a chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: la situazione negli aeroporti (Di domenica 16 agosto 2020) Nonostante l’obbligo imposto dall’ordinanza firmata pochi giorni fa dal ministro Speranza, i controlli negli aeroporti italiani sono ancora molto blandi. Il provvedimento emanato d’emergenza prevede l’obbligo di sottoporsi test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo nel porto, aeroporto o luogo di confine per tutti coloro che tornano da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Una misura resa necessaria dall’esplosione di contagi legata ai vacanzieri di ritorno dai quattro Paesi del bacino del Mediterraneo ma che, fino a oggi, non ha trovato ancora ampia applicazione. E anche dove sono state già attrezzate le prime aree adibite ai controlli sanitari, le cose non vanno sempre per il meglio. A Fiumicino, dove ... Leggi su quifinanza

