Taiwan acquista caccia F-16 dagli Stati Uniti (Di domenica 16 agosto 2020) Taiwan acquista i jet da combattimento caccia F-16 dagli USA con lo scopo di potenziare la sua difesa con mezzi americani. E' la prima volta dal 1992. Questa mossa susciterà l'ira del governo di Pechino. Taiwan acquista dei caccia F-16 americani Taiwan ha formalizzato l'acquisto di 66 caccia F-16 di ultima generazione dall'azienda statunitense Lockheed

Taiwan ha formalizzato l'acquisto di 66 caccia F-16 di ultima generazione dall'azienda statunitense Lockheed Martin, con un accordo da 62 miliardi di dollari in 10 anni, destinato a rinfocolare le ten ...New York, 15 ago 00:51 - (Agenzia Nova) - Taiwan ha formalmente firmato un accordo per l'acquisto di 66 esemplari dell'ultimo modello di jet F-16 costruiti dalla Lockheed Martin. Secondo la stampa int ...