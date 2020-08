Sventata una truffa rip-deal: due in manette (Di domenica 16 agosto 2020) Arrestate due persone che hanno tentato d'ingannare uno svizzero rifilandogli denaro falso in cambio di soldi veri. Leggi su media.tio.ch

mari8216 : RT @rivoltatiOsa: Ufficiale di marina in punizione per una innocente (e simpatica) esibizione, poliziotta prima riceve l'encomio per una ri… - _marco_marco : @CBugliano Le api piaggio 50 hanno dato la vita per salvare i loro padroni. Mi aspetto che posiate una lapide in me… - rivoltatiOsa : Ufficiale di marina in punizione per una innocente (e simpatica) esibizione, poliziotta prima riceve l'encomio per… - ItaliaSevilla : Grande performance del Siviglia FC !! Partita dura, iniziata non nel migliore dei modi, ma una volta sventata la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sventata una Sventata una truffa rip-deal: due in manette Ticinonline Sventata una truffa rip-deal: due in manette

LUGANO - Due persone sono state arrestate venerdì 14 agosto a Lugano per un tentativo di truffa secondo lo schema “rip deal” ai danni di un cittadino confederato. Quest’ultimo aveva pubblicato su siti ...

Migranti clandestini in aumento nel Regno Unito, che minaccia di schierare la marina militare. E la sovranità zero dell’Italia

Nel Regno Unito è stato nominato un comandante incaricato di guidare la risposta agli sbarchi illegali di migranti clandestini, che dalla Francia attraversano il Canale della Manica con piccole imbarc ...

LUGANO - Due persone sono state arrestate venerdì 14 agosto a Lugano per un tentativo di truffa secondo lo schema “rip deal” ai danni di un cittadino confederato. Quest’ultimo aveva pubblicato su siti ...Nel Regno Unito è stato nominato un comandante incaricato di guidare la risposta agli sbarchi illegali di migranti clandestini, che dalla Francia attraversano il Canale della Manica con piccole imbarc ...