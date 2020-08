Suso in finale di Europa League e tifosi del Milan presi in giro sul web: i meme più divertenti [FOTO] (Di domenica 16 agosto 2020) Suso, con il suo Siviglia, ha raggiunto la finale di Europa League, mettendoci anche lo zampino con la rete del momentaneo 1-1 nel match di questa sera contro il Manchester. E pensare che fino a qualche mese fa faceva parte del Milan e i tifosi rossoneri non vedevano l’ora che andasse via da Milano e da San Siro. Secondo tanti è, se non il capro espiatorio, comunque tra i calciatori che in maniera consistente ha contribuito alle recenti annate negative del Diavolo, specialmente il finale della scorsa stagione e la prima parte di questa, con Giampaolo prima e la cessione poi. Ma ci sono anche coloro che lo difendono. Tutti, però, unificati sotto una stessa linea: quella della presa in giro. Tanti i ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 2-1 Risultato finale ? ? rig. #BrunoFernandes (9') ?#Suso (26') ?#DeJong (78') ? SIVIGL… - T_Russo_ : RT @90ordnasselA: “Speri di ritrovare l’Inter in finale e rivivere un derby?” “Sono abituato a giocare contro l’Inter e a perdere” #Suso su… - tizianacairati : Suso spinge il Siviglia in finale: Manchester Utd fuori tra i rimpianti @gazzetta - ChrisElMuss : Fischiare #Suso quando ciondolava senza impegno sulla fascia destra era da tifosi @acmilan Insultarlo questa sera… - kingluar : @ncorrasco Se andiamo in finale ci segna Suso con il suo unico movimento a rientrare e tiro a giro. Matematico -