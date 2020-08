Surfista salva moglie da squalo prendendolo a pugni (Di domenica 16 agosto 2020) Surfista salva moglie dallo squalo attaccando il grosso predatore a mani nude. Una storia davvero incredibile, che potrebbe spingere a nuove riflessioni sui grossi pesci che nuotano nelle acque. Uno squalo è senza dubbio uno di quegli animali che speri di non incrociare mai nella vita. Perché è molto probabile che alla fine le cose … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Australia, surfista tramortisce a pugni lo squalo e salva la moglie: 'Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque' - SkyTG24 : Australia, surfista salva la moglie da uno squalo prendendolo a pugni in testa - LaStampa : In Australia una surfista prende a pugni uno squalo e salva sua moglie @fulviocerutti - rob_arci : RT @LaStampa: In Australia una surfista prende a pugni uno squalo e salva sua moglie @fulviocerutti - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: In Australia una surfista prende a pugni uno squalo e salva sua moglie @fulviocerutti -