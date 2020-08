Suarez Juventus, sondaggio bianconero: il pistolero in uscita, Paratici ci prova (Di domenica 16 agosto 2020) Suarez Juventus – Il Barcellona è in caduta libera e la Juventus può approfittarne. Secondo il “Mundo Deportivo” i primi tre calciatori sentenziati sarebbero Jordi Alba, Luis Suarez e Samuel Umtiti. Il terzino sinistro può rivelarsi una buona opzione per la Juventus, che cerca rinforzi sulla fascia, mentre per il difensore francese si è parlato di recente soprattutto dell’ipotesi Roma. Per il pistolero si prospetta qualcosa di interessante. Suarez Juventus, sondaggio bianconero La Juventus, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, starebbe sondando una nuova pista di mercato, un occasione che potrebbe ... Leggi su juvedipendenza

G_Grizzuti : @ArturoDb72 @antosalatino Cornet e Dembele sono in semifinale di CL. Benzema, Aguero e Suarez no. L'età media del L… - LDelGaudio7 : E se fosse #Suarez il nuovo #bomber #Juve? Tra una cazzata ed un' altra perché non sognare? #FinoAllaFine #juventus #Barca - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Dal #Barcellona spunta anche l'occasione #Suarez ?? #CMITmercato - Ioventus : RT @GiovanniJ92: Secondo me tra qualche ora/giorno usciranno delle voci su #Suarez alla #Juventus. Vediamo se ho un buon sesto senso. - GiovanniJ92 : Secondo me tra qualche ora/giorno usciranno delle voci su #Suarez alla #Juventus. Vediamo se ho un buon sesto senso. -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez Juventus Calciomercato Juventus, partner CR7: si offre un bomber di razza CalcioMercato.it Il Barcellona rifonda la squadra? 2 giocatori blaugrana nel mirino della Juve

Il clamoroso tonfo in Champions League contro il Bayern Monaco ai quarti di finale (2-8), starebbe spingendo il Barcellona a puntare ad una vera e propria rifondazione della squadra: come riportano i ...

Calciomercato Juventus, partner CR7: si offre un bomber di razza

La clamorosa disfatta contro il Bayern Monaco avrà delle ripercussioni importanti, non solo sullo staff tecnico e dirigenziale. Per la sostituzione di Setien, oltre alla pista Pochettino si seguono an ...

Il clamoroso tonfo in Champions League contro il Bayern Monaco ai quarti di finale (2-8), starebbe spingendo il Barcellona a puntare ad una vera e propria rifondazione della squadra: come riportano i ...La clamorosa disfatta contro il Bayern Monaco avrà delle ripercussioni importanti, non solo sullo staff tecnico e dirigenziale. Per la sostituzione di Setien, oltre alla pista Pochettino si seguono an ...