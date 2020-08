Spunta la pista aggressione di cani per Viviana Parisi mentre si cerca ancora il piccolo Gioele (Di domenica 16 agosto 2020) Sono passati tredici giorni da quando Viviana Parisi e il piccolo Gioele, suo figlio, sono scomparsi nel nulla. Il questi giorni si è detto di tutto: si è parlato dei problemi di salute di Viviana, del complicato periodo che stava vivendo, ipotizzando quindi il gesto estremo del suicidio. Si è parlato di un possibile tragico incidente in macchina che avrebbe portato alla morte del piccolo e alla scelta di Viviana di seppellirlo e poi togliersi la vita. Fin dal primo giorno però i parenti stretti di Viviana hanno sempre concordato su due cose: non si sarebbe mai tolta la vita e non avrebbe mai fatto del male al piccolo Gioele. E allora che cosa è successo a questa mamma torinese che ... Leggi su ultimenotizieflash

