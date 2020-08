Spezia, Italiano: «Noi bravi ma non dobbiamo abbassare la guardia» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match contro il Frosinone Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato al termine del match contro il Frosinone, valido per la finale d’andata dei playoff di Serie B. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rilasciate ai microfoni della Rai: ANALISI MATCH – «Il primo round è a nostro favore. Stasera siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a concedere poco al Frosinone. Siamo contenti però sappiamo benissimo che il Frosinone è capace di grandi rimonte. dobbiamo stare ancora concentrati e dare li massimo nella partita di ritorno». PARTITA DI RITORNO – «Adesso mancano 90 minuti. Io sono convinto che i nostri tifosi in questo ... Leggi su calcionews24

Lo Spezia sbanca Frosinone e fa suo il primo atto della finale playoff. “Siamo soddisfatti di aver ottenuto questo risultato, abbiamo avuto occasioni in cui se fossimo stati più svegli potevamo fare a ...

