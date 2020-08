Spazio: nuovo successo per Ariane 5, completato il 3° lancio del 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Per il terzo lancio dell’anno dal porto spaziale europeo di Kourou nella Guyana francese, Ariane 5, gestito da Arianespace, ha posizionato tre satelliti in orbita di trasferimento geostazionario (GTO): il satellite B-SAT-4b per l’operatore giapponese B-SAT, il satellite Galaxy 30 per l’operatore globale Intelsat e il MEV-2 (Mission Extension Vehicle) per Space Logistics LLC, una controllata di Northrop Grumman, il primo cliente del quale sarà il satellite Intelsat 10-02, in orbita dal 2004. Il MEV fornirà servizi di estensione della missione che consentono al satellite 10-02 di ottenere altri cinque anni di attività. Le prestazioni complessive richieste al lanciatore sono state di 10.468 kg, con i tre satelliti pari a 9.703 kg. I carichi utili sono stati immessi in un’orbita inclinata ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Spazio nuovo Coronavirus, 16 nuovi contagiati in Puglia: di 5 non si conosce neppure la residenza

Su 1.746 test eseguiti, i casi positivi sono stati: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 di residenza non not ...

Vodafone: verso l’Infinito ed oltre con le nuove offerte di rete 5G

L’orizzonte Vodafone spazia all’Infinito ed infatti la denominazione della nuova line-up tariffaria non è affatto casuale. Molti ricordano che le promo 4G contemplano, nella maggior parte dei casi, mi ...

