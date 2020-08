Spaventoso incidente in MotoGP: coinvolti Morbidelli e Zarco. L'italiano in ospedale. Rossi salvo per miracolo (Di domenica 16 agosto 2020) Spaventoso incidente in pista durante il Gran Premio di Austria di MotoGP . Coinvolte le moto di Zarco e Morbidelli , che sono andate in frantumi nel contatto. Morbidelli, rotolato più volte sulla ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Un incidente spaventoso al #MotoGp di oggi tra #Zarco e #Morbidelli, che poteva trasformarsi in tragedia. #Rossi è… - Adnkronos : Spaventoso incidente in #MotoGp, #Rossi: 'Ho avuto paura' - FormulaPassion : #MotoGP | La versione di #Rossi e #Vinales sullo spaventoso incidente occorso in Austria #AustrianGP - carlomarcomenna : RT @SkyTG24: Un incidente spaventoso al #MotoGp di oggi tra #Zarco e #Morbidelli, che poteva trasformarsi in tragedia. #Rossi è rientrato a… - carlorolando1 : RT @SkyTG24: Un incidente spaventoso al #MotoGp di oggi tra #Zarco e #Morbidelli, che poteva trasformarsi in tragedia. #Rossi è rientrato a… -