Sondaggi Usa, Biden in vantaggio di 9 punti su Trump: ma il 58% lo vota solo per andare contro al tycoon (Di domenica 16 agosto 2020) È la mancanza di fiducia in Donald Trump, più che l’appeal del suo avversario, a spingere la candidatura di Joe Biden in vista delle elezioni di novembre. Secondo gli ultimi Sondaggi di Wall Street Journal e Nbc, nonostante una diminuzione del divario tra i due avversari, l’ex vicepresidente è in vantaggio di 9 punti percentuali, al 50% dei consensi contro il 41% dei sostenitori di The Donald. La rilevazione evidenzia appunto che il 58% dei sostenitori di Biden lo appoggia perché intende votare contro Trump e non perché il 78enne sia la scelta preferita. Gli americani, però, approvano la decisione del democratico sulla sua vice, la senatrice Kamala Harris. Il 54%, ... Leggi su ilfattoquotidiano

È la mancanza di fiducia in Donald Trump, più che l'appeal del suo avversario, a spingere la candidatura di Joe Biden in vista delle elezioni di novembre. Secondo gli ultimi sondaggi di Wall Street Jo ...

Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump alla vigilia della convention democratica. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal e Nbc, il candidato democratico ha il 50% dei consensi e il president ...

È la mancanza di fiducia in Donald Trump, più che l'appeal del suo avversario, a spingere la candidatura di Joe Biden in vista delle elezioni di novembre. Secondo gli ultimi sondaggi di Wall Street Jo ...Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump alla vigilia della convention democratica. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal e Nbc, il candidato democratico ha il 50% dei consensi e il president ...