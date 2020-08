Sondaggi politici elettorali oggi 16 agosto 2020: Zaia ora doppia Matteo Salvini (Di domenica 16 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 16 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – In Veneto Sondaggi da sogno per Luca Zaia, più che per la Lega di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Regionali 2020. Secondo quanto riporta Il Giorno, la lista Zaia presidente è data al 36-38 per cento. E la lista ufficiale della Lega? Sempre stando a questo Sondaggio non va oltre il 18-20. In Veneto non c’è corsa: sette persone su dieci (68-72 per cento) sono pronte a confermare Zaia nuovo presidente di Regione. Cinque anni fa Zaia prese 427 mila ... Leggi su tpi

