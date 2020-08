Siviglia-Manchester United, Suso: “Milan parte del mio cuore. Ma qui situazione migliore” (Di domenica 16 agosto 2020) “Il Milan ha finito il campionato molto bene, è parte del mio cuore. Qua però sono felice, sono venuto qui perché la situazione era molto meglio e sono molto felice sia per me che per loro“. Lo ha detto l’attaccante del Siviglia Jesus Suso al termine della semifinale di Europa League vinta contro il Manchester United anche grazie a un gol dell’esterno spagnolo: “E’ stata un’emozione bella – aggiunge Suso ai microfoni di Sky Sport – non abbiamo iniziato bene. Poi abbiamo pareggiato ma loro quando ripartivano erano pericolosi, davanti hanno giocatori veloci”. L’avversaria in finale potrebbe essere l’Inter, squadra affrontata tante volte dall’ex Milan: ... Leggi su sportface

