Siviglia-Manchester United, Lopetegui: “Meritiamo questa finale” (Di domenica 16 agosto 2020) “Sono contento per i ragazzi perché è un gruppo meraviglioso. Meritano questa finale, sapevamo che era difficile ma non avevamo paura. Siamo molto contenti perché sappiamo quanto abbiamo sofferto per arrivare fino a qui, la squadra ha una grande resilienza. Ora vediamo chi troveremo in finale, ovviamente vogliamo vincerla. Nel frattempo recuperiamo le forze”. Lo ha detto l’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui al termine della semifinale di Europa League vinta contro il Manchester United che porta così gli spagnoli ancora una volta in finale: “Siamo stati molto bravi, capaci di sfruttare le nostre occasioni e difendere quando ci hanno attaccato. Ci hanno messo un po’ alle corde e abbiamo resistito – aggiunge il tecnico degli spagnoli nel ... Leggi su sportface

