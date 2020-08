Siviglia-Manchester United, Lindelof dorme: de Jong in gol (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Al 78′ di Siviglia-Manchester United, semifinale di Europa League 2019/2020, la formazione andalusa passa in vantaggio. E lo fa sull’asse di due dei giocatori più importanti della rosa: Jesus Navas, autore dell’assist decisivo. E de Jong bravo a farsi trovare pronto in area sugli sviluppi del cross dalla destra. Attore non protagonista Lindelof: il centrale dei Red Devils sbaglia totalmente la marcatura dell’attaccante andaluso. Leggi su sportface

