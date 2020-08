Siviglia-Manchester United, formazioni ufficiali (Di domenica 16 agosto 2020) Il Siviglia vincitore per ben 5 volte della competizione affronterà un voglioso Manchester United desideroso di alzare la media gol a partite. Siviglia (4-3-3): Bounou, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso. Allenatore: Lopetegui Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Martial. Allenatore: Solskjaer Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

COLONIA (GERMANIA) - Alle ore 21, al RheinEnergiestadion di Colonia, Siviglia e Manchester United si contendono in primo pass per la finale di Europa League. La squadra di Lopetegui, che ai quarti ha ...20.30 I Red Devils inoltre hanno conquistato la semifinale di FA Cup perdendo contro il Chelsea per 3-1, che poi è stato sconfitto dall’Arsenal nell’atto conclusivo per 2-0. Loading... Loading... 20.2 ...