Siviglia-Europa League: un legame magico. Terza semifinale persa per il Manchester United (Di domenica 16 agosto 2020) Se non c’è qualcosa di magico nel legame tra Siviglia ed Europa League, poco ci manca. La squadra di Lopetegui batte per 2-1 in rimonta il Manchester United e conquista la sesta finale di Coppa Uefa/Europa League. In cinque occasioni, il club andaluso ha alzato il trofeo. Dalla stagione 2005/06 grazie alla finale contro il Middlesbrough, fino alle final eight di Germania. Prima la Roma, poi il Wolves e infine il Manchester United. Anche contro i Red Devils, il Siviglia si è imposto con i suoi uomini più importanti: Reguilon per Suso, Jesus Navas per De Jong nel più classico schema del cross per l’attaccante. Attori non protagonisti i difensori del ... Leggi su sportface

DiMarzio : #SevillaFCManchesterUnited, Red Devils fuori dalla #UEL Scintille fra compagni di squadra nel finale - OptaPaolo : 4 - Il #Siviglia é la squadra che ha raggiunto piú volte la finale nella moderna Europa League (4, una piú dell'Atl… - SkySport : ??? Siviglia-Manchester United a Colonia ?? Semifinale di Europa League ?? Oggi alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport F… - OpenUp40 : RT @filippomricci: Siviglia in finale di Europa League per la sesta volta. Le prime 5 le ha vinte. - LazioIn : Europa League | Siviglia prima finalista: Manchester United battuto 2-1 -