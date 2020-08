Sharon Stone: «Mia sorella, positiva al Covid-19 per colpa di chi non usa la mascherina» (Di domenica 16 agosto 2020) L’accusa di Sharon Stone è racchiusa in una foto. «Mia sorella Kelly, già affetta da lupus, ha contratto il Coronavirus», ha scritto su Instagram l’attrice, pubblicando l’immagine di una stanza da letto d’ospedale, alla quale nessuno all’infuori del personale medico può avere accesso. Leggi su vanityfair

L'attrice ha condiviso su Instagram alcune foto che ritraggono la stanza di ospedale nella quale è ricoverata la sorella minore, che, già affetta dal lupus, ha contratto anche il Covid-19. «Indossate ...

E la colpa è di chi non indossa la mascherina". E' un duro e drammatico j'accuse quello di Sharon Stone, che su Instagramha dato ai suoi follower la notizia dell'infezione da Covid-19 che ha colpito ...

