Shakhtar Donetsk, Severino: «Vogliamo raggiungere la finale, Inter molto forte» (Di domenica 16 agosto 2020) Il vice allenatore dello Shakhtar Donetsk, Vitor Severino, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match contro l’Inter Vitor Severino, vice allenatore dello Shaktar Donetsk, ha parlato nel giorno del suo compleanno ai canali ufficiali del club ucraino in vista della semifinale di Europa League contro l’Inter. Ecco le sue parole: SEMIfinale EUROPA LEAGUE – «Abbiamo la possibilità di lottare per un trofeo Internazionale ed è una cosa che ci rende molto felici. Tutti stanno dando il massimo, tutti i calciatori sono davvero concentrati, proprio come lo staff tecnico e gli analisti. Stiamo lavorando al massimo per raggiungere la ... Leggi su calcionews24

