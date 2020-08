Sfugge al controllo dei genitori, bimbo di 20 mesi annega in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) Un bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all’interno di una villa privata, nel territorio di Palagiano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il piccolo, una volta sfuggito al controllo dei suoi genitori, sarebbe riuscito a salire su una scaletta alta poco meno di un metro e sarebbe poi caduto in acqua. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di Palagiano e della Compagnia di Massafra. Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Sfugge al controllo dei genitori, bimbo di 20 mesi annega in piscina - HuffPostItalia : Sfugge al controllo dei genitori, bimbo di 20 mesi annega in piscina - infoitinterno : Palagiano, bimbo di 20 mesi sfugge al controllo dei genitori e annega in piscina - gianlucalomuto : Palagiano, sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: morto bimbo di 20 mesi - NewsMondo1 : Bambino di 20 mesi sfugge al controllo dei genitori e annega in piscina -