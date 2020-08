Serino, la denuncia di Rocco: “Celebrato il Consiglio della vergogna” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSerino (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Marcello Rocco, consigliere comunale di Serino. “A Serino, lo scorso mercoledì 12 del corrente mese, praticamente a Ferragosto, si è celebrato il Consiglio comunale della vergogna. Uno squallido escamotage, quello di convocarlo in pieno agosto e pubblicizzarlo il meno possibile, per poter affrontare tutta una serie di punti all’ordine del giorno molto importanti, come l’emergenza covid-19, escludendo dal dibattito democratico i cittadini di Serino. In quell’occasione è stata dichiarata la decadenza della commissione elettorale insediatasi nella prima seduta consiliare nel 2016, come previsto dalla ... Leggi su anteprima24

Sono stati disposti i domiciliari per il 26enne di Solofra arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di mezzo ettodi hashish e 750g di marijuana. A deciderlo è stato ...

i Carabinieri della Stazione di Serino hanno tratto in arresto un 26enne di Solofra e denunciato in stato di ...

