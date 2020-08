Semifinale Siviglia-Manchester United: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio (Di domenica 16 agosto 2020) Novanta minuti, poi in caso di pareggio spazio ai supplementari e, se necessario, anche i calci di rigore. E’ una serata tutta da vivere quella che vedrà Siviglia e Manchester United in campo allo Stadion Köln in occasione della Semifinale di Europa League 2019/2020. In palio c’è il pass per la finale della competizione continentale contro una tra Inter e Shakhtar Donetsk. Ma cosa succede in caso di pareggio al 90′? Come detto, si procederà con due tempi supplementari e a quel punto con i calci di rigore. Inoltre le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni in tre momenti diversi della partita. Ma non solo: in caso di supplementari, è concessa ... Leggi su sportface

