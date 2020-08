Sea Watch di nuovo in mare: la missione nel Mediterraneo centrale insieme al team di Medici senza frontiere Italia – Video (Di domenica 16 agosto 2020) La nave Sea Watch 4 è salpata dal porto spagnolo di Burriana diretta verso il Mediterraneo centrale per aiutare i migranti in partenza dalle coste africane. A supportare la ong tedesca il team di Medici senza frontiere Italia. “Nelle ultime sei settimane – fa sapere Sea Watch – più di 3.500 persone hanno cercato di fuggire dalla Libia via mare, nonostante nessuna nave di salvataggio fosse lì per aiutarle”. L'articolo Sea Watch di nuovo in mare: la missione nel Mediterraneo centrale insieme al team di Medici ... Leggi su ilfattoquotidiano

