“Se il Lione vincesse la Champions bisognerebbe, se non richiamare Sarri, fargli delle scuse”: frecciata alla Juve (Di domenica 16 agosto 2020) Enrico Varriale, giornalista e vicedirettore di Rai Sport, attraverso il suo profilo Twitter, ha lanciato una frecciata alla Juventus dopo la vittoria del Lione sul Manchester City: “Comunque se il Lione vincesse la Champions League bisognerebbe, se non richiamare Sarri alla guida della Juventus, almeno fargli delle scuse“. Comunque se #Lione vincesse la @ChampionsLeague bisognerebbe, se non richiamare #Sarri alla guida di @Juventusfc, almeno fargli delle ... Leggi su calcioweb.eu

