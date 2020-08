Scuole, incognita riapertura. L'Oms: «Pericoloso se i contagi aumentano» (Di lunedì 17 agosto 2020) È incognita sulla riapertura delle Scuole a settembre: se l'aumento del numero dei contagi da Covid non si arresterà il ritorno alle aule potrebbe essere compromesso. Lo dicono gli... Leggi su ilmessaggero

AlbertoDavit : @Devil_is_red_ @DgSilvia Non chiuderanno più il paese sennò sarà finita per sempre. Quindi forse qualcosa magari po… - jimihendrix1980 : RT @ilmessaggeroit: Scuole, incognita riapertura a #settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» - infoitsalute : Contagi e nodo aule, incognita sulla riapertura scuole - infoitsalute : Scuole, incognita riapertura. L'Oms: «Pericoloso se i contagi aumentano» - amiciweb : RT @ilmessaggeroit: Scuole, incognita riapertura a #settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» -

Il Paese con più vittime di coronavirus sono gli Stati Uniti dove sono morte 170.000 persone. Il Paese con più vittime di coronavirus sono gli Stati Uniti dove sono morte 170.000 persone. (Sky Tg24 ) ...In attesa di identificare le origini delle nuove infezioni - pranzi di famiglia, riunioni tra amici, resse in discoteca, baci e abbracci -, la Francia riflette sulle contromisure da adottare per ferma ...