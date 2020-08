Scuola, un nuovo lockdown porterebbe una mamma su tre a lasciare il lavoro. Padri svegliamoci (Di domenica 16 agosto 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski L’esperienza della Dad (Didattica a Distanza) durante il periodo del lockdown ha reso ancora più evidente che necessitiamo di una politica per la Scuola tempestiva e lungimirante. Molto su questo è stato già detto e commentato in un serrato dibattito politico che ha lasciato però le riflessioni sulla Scuola solo agli “addetti ai lavori”. Questa volta non basta, serve un quadro chiaro e soprattutto un diverso punto di vista, quello di uno dei principali gruppi di stakeholder della Scuola stessa: i genitori. Da quanto emerge dal primo report dell’indagine nazionale Che ne pensi? La Dad dal punto di vista dei genitori, predisposto e pubblicato recentemente da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze umane per la formazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

wushurabbit : Sarà nuovo lockdown? a macchia di leopardo? Nn è il punto. Ma l'informazione al limite del terrorismo, lo scentismo… - Fratzen13 : RT @GwfhRenmar: @CriticaScient @francescatotolo Doppiopesismo ipocrita e bipensiero. Due cose che si dovrebbero studiare approfonditamente… - aaespositxjj : ma che cazzo andate in discoteca che poi chiudono di nuovo le scuole AOOOOOOOO IO VOGLIO ANDARE A SCUOLA NON SO SE… - Marko_Morandi : RT @GwfhRenmar: @CriticaScient @francescatotolo Doppiopesismo ipocrita e bipensiero. Due cose che si dovrebbero studiare approfonditamente… - sandcapra : Verso un nuovo modello educativo: le scuole che restano chiuse grazie ai giovani che limonano in disco. #discoteche… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovo Rientro a scuola: con il nuovo decreto si potranno nominare i supplenti dal primo giorno La Tecnica della Scuola Lamorgese: "Milano è una città sicura, qui non è il Far West"

Quattro vittime e 629 nuovi casi: sono questi i nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi continuano a salire: ieri erano 574 (+157). In Veneto ( ...

Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Strumento per le famiglie”

Un’idea semplice e senza scopo di lucro per vendere i libri di testo usati senza intermediari e commissioni. Nasce così “Libriciclo”, un sito creato a giugno su idea di due neolaureati genovesi che ve ...

Quattro vittime e 629 nuovi casi: sono questi i nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi continuano a salire: ieri erano 574 (+157). In Veneto ( ...Un’idea semplice e senza scopo di lucro per vendere i libri di testo usati senza intermediari e commissioni. Nasce così “Libriciclo”, un sito creato a giugno su idea di due neolaureati genovesi che ve ...