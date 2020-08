Scuola, un nuovo lockdown porterebbe una mamma su tre a lasciare il lavoro. Padri svegliamoci! (Di domenica 16 agosto 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski L’esperienza della Dad (Didattica a Distanza) durante il periodo del lockdown ha reso ancora più evidente che necessitiamo di una politica per la Scuola tempestiva e lungimirante. Molto su questo è stato già detto e commentato in un serrato dibattito politico che ha lasciato però le riflessioni sulla Scuola solo agli “addetti ai lavori”. Questa volta non basta, serve un quadro chiaro e soprattutto un diverso punto di vista, quello di uno dei principali gruppi di stakeholder della Scuola stessa: i genitori. Da quanto emerge dal primo report dell’indagine nazionale Che ne pensi? La Dad dal punto di vista dei genitori, predisposto e pubblicato recentemente da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze umane per la formazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

a_r_i_something : RT @wushurabbit: Sarà nuovo lockdown? a macchia di leopardo? Nn è il punto. Ma l'informazione al limite del terrorismo, lo scentismo, le vi… - Etruria72 : RT @wushurabbit: Sarà nuovo lockdown? a macchia di leopardo? Nn è il punto. Ma l'informazione al limite del terrorismo, lo scentismo, le vi… - wushurabbit : Sarà nuovo lockdown? a macchia di leopardo? Nn è il punto. Ma l'informazione al limite del terrorismo, lo scentismo… - Fratzen13 : RT @GwfhRenmar: @CriticaScient @francescatotolo Doppiopesismo ipocrita e bipensiero. Due cose che si dovrebbero studiare approfonditamente… - aaespositxjj : ma che cazzo andate in discoteca che poi chiudono di nuovo le scuole AOOOOOOOO IO VOGLIO ANDARE A SCUOLA NON SO SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovo Rientro a scuola: con il nuovo decreto si potranno nominare i supplenti dal primo giorno La Tecnica della Scuola Scuola, un nuovo lockdown porterebbe una mamma su tre a lasciare il lavoro. Padri svegliamoci!

L’esperienza della Dad (Didattica a Distanza) durante il periodo del lockdown ha reso ancora più evidente che necessitiamo di una politica per la scuola tempestiva e lungimirante. Molto su questo è st ...

Scuola | il comitato tecnico scientifico parla delle norme da adottare

Nel caso dei viaggiatori sui tren… - katun79 : RT @f_ronchetti: La deroga al distanziamento fisico a scuola è avallata dal Comitato Tecnico Scientifico. La riunione dello scorso 12 agosto del comitato ...

L’esperienza della Dad (Didattica a Distanza) durante il periodo del lockdown ha reso ancora più evidente che necessitiamo di una politica per la scuola tempestiva e lungimirante. Molto su questo è st ...Nel caso dei viaggiatori sui tren… - katun79 : RT @f_ronchetti: La deroga al distanziamento fisico a scuola è avallata dal Comitato Tecnico Scientifico. La riunione dello scorso 12 agosto del comitato ...