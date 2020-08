Scuola, incognita riapertura a settembre. L'Oms: 'Se contagi aumentano è pericoloso' (Di domenica 16 agosto 2020) è incognita sulla riapertura delle scuole a settembre: se l'aumento del numero dei contagi da Covid non si arresterà il ritorno alle aule potrebbe essere compromesso. Lo dicono gli esperti che ... Leggi su leggo

lella_50 : RT @mptuitter: Scuola, un'incognita. Sanità, minacciata dalla persistenza del virus. Ma il MES è sparito dai radar. - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Scuole, incognita riapertura a #settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» - pier_lamberti : RT @ilmessaggeroit: Scuole, incognita riapertura a #settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Scuole, incognita riapertura a #settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» - antserena : Scuole, incognita riapertura a settembre. L'Oms: «Se contagi aumentano potrebbe essere pericoloso» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola incognita

Il Messaggero

Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Oltre alla chiusura ...Se l'aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ...