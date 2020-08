Sci – Petter Northug fermato per guida oltre il limite: la polizia trova della cocaina nella sua auto (Di domenica 16 agosto 2020) Petter Northug finito ancora al centro della cronaca, ma non per i suoi risultati sportivi. Il campione dello sci norvegese, vincitore in carriera di 13 ori mondiali e 4 medaglie olimpiche, è stato fermato dalla polizia, secondo i media, mentre guidava a 168 km/h su una strada con il limite di 110. nella sua auto e nella sua abitazione sono stati trovati alcuni quantitativi di cocaina. Sui social Northug ha spiegato: “ho commesso un grosso errore e me ne scuso. La polizia mi ha fermato a un controllo. Stavo guidando troppo veloce e mi è stato fatto un contro esame del sangue in ospedale. La ... Leggi su sportfair

