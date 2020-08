Santo del Giorno 16 Agosto: San Rocco (Di domenica 16 agosto 2020) San Rocco, pellegrino e taumaturgo, è il Santo del Giorno 16 Agosto. Vissuto nel ‘300, nonostante le scarse informazioni biografiche sul suo conto, possiamo affermare con assoluta certezza che fu una delle figure religiose più importanti della propria epoca e, a tutt’oggi, è uno dei santi più amati dai fedeli. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché si è giunti alla sua canonizzazione. Santo del Giorno 16 Agosto: chi era San Rocco Come anticipato, le informazioni biografiche su San Rocco sono pochissime e pertanto della sua vita non sappiamo quasi nulla. Fra le poche certezze, c’è quella che nacque a Montpellier, in ... Leggi su pianetadonne.blog

Fontana3Lorenzo : Oggi si ricorda la grande figura di San Domenico di Guzman, citato anche da Dante nella Divina Commedia. Al Santo d… - sonlello : RT @MMirella28: IL SANTO DEL GIORNO,16 AGOSTO ,SAN ROCCO IL PELLEGRINO INVOCATO CONTRO LA PESTE,ORIGINARIO DI MONTPELLIER IN FRANCIA,acquis… - marilocca74 : È protettore dei cani perché si narra che , mentre il santo giaceva moribondo in una grotta con i segni della pest… - AdpTeresa : PAROLE DEL SANTO PADRE Per questo Gesù esorta a pregare “senza stancarsi”. Tutti proviamo momenti di stanchezza e… - notizieitalian : Rocco, il santo della peste e del distanziamento … -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del 800 anni fa la canonizzazione del primo Santo del Molise Il Quotidiano del Molse Banner promuove Luogosanto nell’aeroporto Costa Smeralda

LUOGOSANTO. Un banner per promuovere il paese all'aeroporto di Olbia, sul nastro che riconsegna le valigie. Luogosanto dà così il benvenuto agli ospiti che arrivano all’aeroporto e invita tutti a... L ...

A Spasso con la Storia/ La diga del Gleno e le 500 vittime. Nel 1923 la prima tragedia italiana causata dall'incuria dell'uomo

Tutto inizia alle 7.15 del 1° dicembre 1923. Ben prima del Vajont e del disastro – di cui parleremo nelle prossime settimane – del Molare. Il guardiano della diga del Gleno, in provincia di Bergamo, e ...

LUOGOSANTO. Un banner per promuovere il paese all'aeroporto di Olbia, sul nastro che riconsegna le valigie. Luogosanto dà così il benvenuto agli ospiti che arrivano all’aeroporto e invita tutti a... L ...Tutto inizia alle 7.15 del 1° dicembre 1923. Ben prima del Vajont e del disastro – di cui parleremo nelle prossime settimane – del Molare. Il guardiano della diga del Gleno, in provincia di Bergamo, e ...