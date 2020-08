Santa Caterina, anniversario dell’Apparizione La Messa di martedì in diretta sul nostro sito (Di domenica 16 agosto 2020) Prosegue l’afflusso di fedeli nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina per le varie celebrazioni per il 418° anniversario dell’Apparizione, che culmineranno martedì 18 agosto con il vescovo Francesco Beschi, che presiederà la Messa solenne nel pomeriggio e la sera anche il Rosario di affidamento della città all’Addolorata del Borgo. La Messa in diretta anche sul nostro sito. Leggi su ecodibergamo

Prosegue l’afflusso di fedeli nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina per le varie celebrazioni per il 418° anniversario dell’Apparizione, che culmineranno martedì 18 agosto con il vesco ...

Festival Teatro e Musica 2020: sesta edizione fino al 31 agosto a Sansepolcro

Prosegue giunto alla sesta edizione, il Festival Teatro e Musica che conferma anche quest’anno la sua presenza sul territorio fino al 31 agosto 2020. In questo momento il primo desiderio dell’offerta ...

