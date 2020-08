Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni cinquanta (Di domenica 16 agosto 2020) Quale potrebbe essere la canzone delle canzoni del Festival di Sanremo di sempre? A questa difficile domanda TvBlog tenta di dare una risposta con questo torneo estivo in cui metterà in gara le 70 canzoni che hanno vinto le edizioni del Festival della canzone italiana finora andate in scena, concedendo loro un originale bis. Prenderemo cioè le canzoni che hanno trionfato in questi 70 anni e le metteremo in gara -decennio per decennio- facendo decidere a voi cari lettori di TvBlog la preferita. Le prime classificate per ogni decennio passeranno al turno successivo con un ultimo post in cui metteremo in gioco le dieci più votate e a quel punto ... Leggi su blogo

toysblogit : Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni… - SanremoNews : Sanremo: erbacce sui marciapiedi di via Giovanni Pascoli a pochi metri dallo svincolo dell'Aurelia Bis (Foto) - ilnazionaleit : Incidente stradale questa mattina tra Taggia e Sanremo sull'Aurelia Bis: due feriti portati in ospedale (Foto) - riviera24 : Sanremo, incidente in galleria Aurelia Bis. Due mezzi coinvolti ed altrettanti feriti - SanremoNews : Incidente stradale questa mattina tra Taggia e Sanremo sull'Aurelia Bis: due feriti portati in ospedale (Foto) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo bis Sanremo 2021, Amadeus rivela il motivo del bis. E spunta Maria De Filippi DiLei Vip Sanremo: eccesso di velocità, lettore denuncia "Situazione insostenibile in via Pietro Agosti"

Un nostro lettore Alberto Cirone ci scrive per denunciare il problema dell'eccesso di velocità anche su via Pietro Agosti a Sanremo. Un nostro lettore Alberto Cirone ci scrive per denunciare il proble ...

I 67 anni di Ron: il concerto sold out tra censura, rivelazioni su Sanremo e gli anedotti su Dalla. L'intervista

Nei giorni scorsi (il 13 agosto) era il compleanno di Rosalino Cellamare, in arte Ron, e non ho mai visto 67 anni portati così bene: fisico asciutto e tonico; voce integra e calda, perfetta; ironia e ...

Un nostro lettore Alberto Cirone ci scrive per denunciare il problema dell'eccesso di velocità anche su via Pietro Agosti a Sanremo. Un nostro lettore Alberto Cirone ci scrive per denunciare il proble ...Nei giorni scorsi (il 13 agosto) era il compleanno di Rosalino Cellamare, in arte Ron, e non ho mai visto 67 anni portati così bene: fisico asciutto e tonico; voce integra e calda, perfetta; ironia e ...