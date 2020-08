Rugani Juventus, cessione vicina? Spunta un nuovo club (Di domenica 16 agosto 2020) Rugani Juventus – Daniele Rugani sembrerebbe non rientrare più nel nuovo progetto tattico targato Pirlo. Il centrale, pupillo dell’ex allenatore bianconero Sarri, sarebbe in procinto di abbandonare Torino. C’è un club neropromosso anche se non mancano le complicazioni sulla trattativa. Rugani Juventus: c’è per lui il Benevento Secondo le indiscrezioni riportate da Itasportpress.it, il Benevento punta a rinforzare la difesa con Daniele Rugani, classe ’94 che non rientra più nei piani tecnici bianconeri. Per Pippo Inzaghi un campione d’Italia che ha giocato poco in questa stagione ( 14 presenze), per cui una stagione nel club campano potrebbe forse farlo giocare con ... Leggi su juvedipendenza

