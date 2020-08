Rudi Garcia: “Pep un maestro, ma stasera la battaglia tattica l’abbiamo vinta noi” – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Rudi Garcia, allenatore del Lione, è intervenuto al termine del match vinto contro il Manchester City. Ecco le sue parole Rudi Garcia, allenatore del Lione, è intervenuto al termine del match vinto contro il Manchester City. Ecco le sue parole: «Sono davvero orgoglioso, abbiamo fatto bene stasera, contro una grande squadra e contro un grande allenatore come Guardiola. Siamo sempre stati considerati sfavoriti, ma noi crediamo nel nostro gruppo e nel nostro calcio. Guardiola è un maestro, ma credo che forse la battaglia tattica l’abbiamo vinta noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

