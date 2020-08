Roma-Friedkin, domani il closing. Il piano quinquennale dell’americano: dal ds alla panchina (Di domenica 16 agosto 2020) L’era Friedkin sta per cominciare. domani è previsto il “closing” che sancirà il passaggio di proprietà del club giallorosso da James Pallotta al magnate americano. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i Friedkin (Dan e il figlio Ryan) non arriveranno subito in Italia per via della pandemia. Col passaggio delle azioni, Dan Friedkin diventerà operativo, il figlio e i fedelissimi manager Watts, Williamson e Walker entreranno a far parte del Cda, che sarà rinnovato tutto ad ottobre. La prima mossa, come annunciato nei giorni scorsi, sarà l’uscita dalla Borsa. Non sarà nominato subito un nuovo direttore sportivo. Al mercato lavoreranno gli attuali dirigenti, tra qualche mese si proverà a ... Leggi su calcioweb.eu

