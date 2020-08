Roma, bulgaro tenta furto in un appartamento ma precipita in giardino: ora rischia la vita (Di domenica 16 agosto 2020) Quartiere Flaminio, via degli Scialoja: trovato in piena notte, all’interno del giardino di un’abitazione, un uomo bulgaro di 40 anni. E’ probabile che l’uomo si sia arrampicato per tentare un furto all’interno di un appartamento e sia poi precipitato. Le ferite riportate dal 40enne infatti sono compatibili con una caduta dall’alto. A rinforzare l’ipotesi il ritrovamento, a pochi metri di distanza, di uno zaino con dentro diversi arnesi da scasso. L’uomo è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santo Spirito con lesioni e ferite su tutto il corpo. Le sue condizioni sono gravi e rischia la vita. Sul posto sono intervenuti per le indagini i carabinieri della stazione Flaminio ed il nucleo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Quartiere Flaminio, via degli Scialoja: trovato in piena notte, all'interno del giardino di un'abitazione, un uomo bulgaro di 40 anni. E' probabile che l'uomo si sia arrampicato per tentare un furto a ...

