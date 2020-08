Role Models film stasera in tv 16 agosto: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Role Models è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Role Models film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 22 maggio 2009GENERE: CommediaANNO: 2008REGIA: David Waincast: Seann William Scott, Paul Rudd, Elizabeth Banks, Christopher Mintz-Plasse, Bobb’e J. Thompson, Jane Lynch, Ken Jeong, Ken Marino, A.D. MilesDURATA: 99 MinutiRole ... Leggi su cubemagazine

Ecco la trama del film oggi in tv. Danny e Wheeler sono due agenti commerciali di una bevanda energetica che propongono agli alunni delle scuole. La loro vita cambia quando vengono condannati a 150 or ...

