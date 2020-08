Robert Trump, morto in ospedale il fratello minore del presidente americano: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump non ce l’ha fatta. Il fratello del presidente degli Stati Uniti, che era stato ricoverato in condizioni definite “molto gravi” il 14 agosto, è morto in ospedale, come ha annunciato lo stesso Donald in una nota: “È con il cuore pesante – scrive – che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”. Le cause della morte, così come quelle del ricovero, non sono state rese note, ma il New York Times, che cita un amico di famiglia, scrive che ... Leggi su ilfattoquotidiano

