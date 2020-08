Rischia di annegare nel Vesuviano: 16enne salvata dalla Guardia Costiera (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Si è allontanata dalla riva a bordo della sua tavola per nuotare nel mare di Torre del Greco ma poi la tavola galleggiante si è rovesciata e la sedicenne è andata nel panico Rischiando di annegare. Fortunatamente l’intervento della Guardia Costiera è stato immediato. Nel pomeriggio di Ferragosto il personale impegnato nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” a bordo del battello pneumatico GC B66 mentre entra in navigazione nelle acque antistanti il lungomare di Torre del Greco dove una giovane ragazza tentava disperatamente di rimanere aggrappata ad una tavola galleggiante, dopo essersi rovesciata. Infatti, complice il peggioramento delle condizioni meteo marine, la sedicenne era ... Leggi su anteprima24

Tragedia, in Puglia, nel giorno di Ferragosto. Un bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di ...Una donna, arrivata in Sardegna per trascorrere le vacanze, è ricoverata in gravi condizioni, dopo essere stata colpita da un malore mentre stava facendo il bagno nel mare di Porto Tarverna, nel Comun ...