Rio Ferdinand massacra Guardiola e consiglia Messi (Di domenica 16 agosto 2020) Continuano ad arrivare reazioni dopo le ultime partite di Champions League, in particolar modo hanno fatto molto discutere le brutte prestazioni ed eliminazioni di Barcellona e Manchester City. Rio Ferdinand non risparmia le bordate, ecco quanto dichiarato a BT sport. SU Guardiola – “Sono rimasto davvero sbalordito: il City era una delle squadre favorite per la vittoria finale considerato il parco giocatori a disposizione ma la squadra non è letteralmente scesa in campo. Per ha giocato un po’ troppo con la formazione e ha lasciato che i suoi giocatori più dotati tecnicamente e capace di risolvere la partita restassero in panchina. Quando è entrato Mahrez la squadra ha cambiato passo. Certamente è stato anche sfortunato perché Sterling ed Ederson hanno commesso errori incredibili. Però ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #RioFerdinand massacra #Guardiola e consiglia #Messi - - zazoomblog : Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione” - #Ferdinand #accusa #Guardiola: - clikservernet : Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione” - Noovyis : (Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione”) Playhitmusic - - sportface2016 : Le parole di Rio Ferdinand su Semedo -

Ultime Notizie dalla rete : Rio Ferdinand Rio Ferdinand: "Guardiola colpevole per la formazione schierata. Il City non è sceso in campo" TUTTO mercato WEB Champions, Ferdinand duro con Pep: “Sbalordito, ha sbagliato tutto!”

ROMA – È un Rio Ferdinand durissimo quello che analizza l’eliminazione del Manchester City. Il principale colpevole, per l’ex United, è Pep Guardiola con le sue sorprendenti scelte di formazione: “Son ...

Rio Ferdinand duro con Semedo: "Fossi in lui chiuderei Instagram"

Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante". Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il Barcellon ...

ROMA – È un Rio Ferdinand durissimo quello che analizza l’eliminazione del Manchester City. Il principale colpevole, per l’ex United, è Pep Guardiola con le sue sorprendenti scelte di formazione: “Son ...Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante". Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il Barcellon ...