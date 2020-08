Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione” (Di domenica 16 agosto 2020) La sconfitta di ieri del Manchester City, che costa l’eliminazione dalla Champions League, ha scatenato l’ondata di critiche contro Pep Guardiola. Anche Rio Ferdinand storce il naso contro le scelte di formazione dell’allenatore, attraverso un’intervista a BT Sport: “Penso che Guardiola ha delle colpe per la formazione schierata. Anche la decisione di mettere Cancelo titolare, ma quante volte è riuscito ad uscire palla al piede? Sono davvero sbalordito, il City era una delle squadre favorite dato lo standard di giocatori che ha nella sua squadra, ma non è proprio sceso in campo”. Foto: Windsorrugby L'articolo Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ROMA – È un Rio Ferdinand durissimo quello che analizza l’eliminazione del Manchester City. Il principale colpevole, per l’ex United, è Pep Guardiola con le sue sorprendenti scelte di formazione: “Son ...

Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante". Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il Barcellon ...

