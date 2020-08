Retro-recensione Dunkirk: capolavoro o delusione? (Di domenica 16 agosto 2020) Continua la nostra rubrica che vi parla dei film usciti da qualche anno al cinema. Oggi la Retro-recensione riguarda Dunkirk, l’ultimo film uscito al cinema di Nolan, in attesa del grande evento per l’uscita di Tenet a fine agosto. Ci sarà piaciuto come le altre pellicole del regista? Scopriamolo insieme TITOLO ORIGINALE: Dunkirk. GENERE: storico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles. DURATA: 106 min. DISTRIBUTORE: Warner Bros. USCITA: 2017. Dunkirk si è da subito distinto per l’altissimo livello dell’intero comparto tecnico, infatti ha ricevuto ben 8 candidature agli oscar tecnici e ne ha portati a casa tre: Miglior montaggio, miglior sonoro e miglior ... Leggi su tuttotek

MassimoNovi : Retro-recensione Dunkirk: capolavoro o delusione? - tuttoteKit : Retro-recensione #Dunkirk: capolavoro o delusione? #ChristopherNolan #WarnerBros #tuttotek - GamesArk_it : #Review --->Ultracore (#PSVita) @RealStrictlyLTD @ININ_Games @pr_hound #action #platform #shooter #16bit #retro #2D… - Scrive_Squad : Siamo tutti un po’ nostalgici, tutti in qualche modo legati a un passato che ci intriga per i suoi colori scintilla… - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Mare, #spiagge e #fritti misti? Ma se vi dicessi che anche i #calamari vivono fantastiche #avventure #retro? Ecco #Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Retro recensione Retro-recensione Dunkirk: capolavoro o delusione? tuttoteK Retro-recensione Dunkirk: capolavoro o delusione?

TITOLO ORIGINALE: Dunkirk. GENERE: storico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles. DURATA: ...

Recensione Nokia 5.3: Android Stock a meno di 200 Euro!

Nokia 5.3 è un dispositivo entry-level che va all’attacco della fascia attorno ai 200 Euro, popolata da numerosi brand cinesi dai quali si distingue offrendo un esperienza Android pura attraverso Andr ...

TITOLO ORIGINALE: Dunkirk. GENERE: storico. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles. DURATA: ...Nokia 5.3 è un dispositivo entry-level che va all’attacco della fascia attorno ai 200 Euro, popolata da numerosi brand cinesi dai quali si distingue offrendo un esperienza Android pura attraverso Andr ...