Regionali Toscana, polemica a Pisa per il pecorino "antifascista" (Di domenica 16 agosto 2020) A Pisa scoppia la polemica ferragostana del “pecorino antifascista” e scatta l’invito a boicottare l’acquisto dei formaggi di un noto caseificio della provincia dopo che il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook due foto che lo ritraggono durante una visita nell’azienda assieme a Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana.La polemica si è amplificata nelle ultime ore con il forte scontro, sempre su Facebook, fra il parlamentare leghista Edoardo Ziello e l’assessore alla cultura di Volterra Dario Danti, ex esponente di Sel ed ex assessore del Comune di Pisa. Anche sulla pagina Facebook delle Sardine Pisane viene condivisa e criticata una ... Leggi su huffingtonpost

Turismo: spiagge piene. Vuote le città d’arte. Male anche i saldi

Un’ Italia in bianco e nero in questo ferragosto data per eccellenza delle vacanze, ma targato Covid. Si può leggere così l’indagine di Fipe Confcommercio: "Con uffici e fabbriche chiuse e senza la ma ...

